СБУ викрила київську IT-компанію, яка намагалася злити РФ інформацію з електронних систем однієї з прифронтових ОВА

Співробітники Служби безпеки України запобігли переданню до РФ оборонної інформації, яка циркулює в одній з обласних військово-цивільних адміністрацій України.

"Слідство встановило, що можливість витоку існувала через систему електронного документообігу. Так, київська ІТ-компанія, яка встановлювала програмне забезпечення в держустанові, надала право доступу до баз своїм колегам з тимчасово окупованої частини регіону. Цими "колегами" виявились представники терористичної організації "ДНР", які діяли під виглядом працівників донецької "філії" компанії. Завдяки отриманому онлайн-доступу фігуранти планували влаштувати регулярний "злив" інформації з ОВА", - зазначено у повідомленні в телеграм-каналі.

Під час комплексних заходів співробітники СБУ встановили, що найбільше ворога цікавили відомості про наслідки російських повітряних ударів по енергетичній інфраструктурі регіону. Також загарбники хотіли знати точні координати електропідстанцій, на яких відбувалися або тривають ремонтно-відновлювальні роботи після обстрілів. Це допомогло б ворогу спланувати та здійснити повторні повітряні атаки на них.

Під час обшуків в офісі ІТ-компанії та в житлі фігурантів у Києві виявлено комп'ютери та мобільні телефони з підтвердженнями підривної діяльності, а також печатки та документи, що свідчать про ведення "спільного бізнесу" з донецькою "філією".

На підставі зібраних доказів затримано одного з керівників столичного підрядника. Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України (сприяння діяльності терористичної організації).

За цією статтею також кваліфіковано злочинні дії п'ятьох його спільників із тимчасово окупованого Донецька. Вирішують питання щодо їх притягнення до відповідальності.

Зловмисникам загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.