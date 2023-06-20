Буданов про російські фейки щодо його смерті: В Україні створюється спецзагін безсмертних командувачів

Начальник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданов висміяв фейки російської пропаганди про нібито його загибель, поранення і кому.

"Зараз в Україні створюється спеціальний загін безсмертних командувачів – Валерій Залужний, я, Степан Бандера, Симон Петлюра, Іван Мазепа. Загін безсмертних буде серед ночі приходити у сни до російських обивателів, які прагнули захопити Україну, і їх кошмарити", - сказав Буданов у коментарі Kyiv Post.

Він уточнив, що "український спецзагін безсмертних" гарантує створення "нервової робочої обстановки" для росіян та їхніх пропагандистів.