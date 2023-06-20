Експеримент із впровадження інституту помічника ветерана стартує у Львівській, Вінницькій, Дніпропетровській і Миколаївській областях із 1 липня

Експериментальний проєкт із впровадження інституту помічника ветерана в системі переходу від військової служби до цивільного життя стартує у Львівській, Вінницькій, Дніпропетровській і Миколаївській областях із 1 липня, повідомляє Міністерство у справах ветеранів.

"Проєкт із запровадження в Україні інституту помічника ветерана розробили фахівці Мінветеранів. Функціонуватиме він за принципом "рівний – рівному", а до обов’язків помічника входитиме індивідуальний професійний супровід ветеранів та членів їхніх сімей у межах переходу від військової служби до цивільного життя", - йдеться в повідомленні пресслужби міністерства.

Зазначається, що майбутніх помічників ветерана готуватимуть у центрах ветеранського розвитку на базі визначених закладів вищої освіти.

Зокрема, для цього в партнерстві з Міністерством освіти і науки розроблено спеціальні навчальні програми для підготовки фахівців із супроводу ветеранів війни та членів їхніх сімей.

"Ідеться про координаційну підтримку або спрямування, допомогу нашим захисникам і захисницям в отриманні довідок, допомога в тому, де і як пройти програми підвищення кваліфікації або, наприклад, отримати підтвердження сертифікатом наявних навичок, куди працевлаштуватися та багато інших послуг. Тобто всі питання, всі потреби, які виникатимуть у ветеранів – повинні знаходити супровід і підтримку з боку такого помічника. Він відповідатиме за певну кількість ветеранів у громаді", - додали в міністерстві.

У Мінветеранів наголошують, що кандидати в помічники ветерана мають бути громадянами України, володіти українською мовою, мати освіту не нижче молодшого бакалавра, а в пріоритеті будуть ветерани, які виявлять таке бажання, а також члени їхніх родин і родин полеглих воїнів.

"Фінансування інституту помічника ветерана передбачено за кошти державного бюджету, місцевих бюджетів та за кошти партнерів із розвитку", - йдеться у повідомленні.