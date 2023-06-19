Посли країн G7: Ми подвоюємо зусилля, щоб позбавити Росію компонентів для виробництва ракет

Посли країн "Великої сімки" (G-7) висловилися на підтримку українців і заявили, що подвоять зусилля, щоб позбавити Росію комплектуючих, що використовуються у виробництві зброї для нанесення ударів по населенню України, повідомляється в заяві, опублікованій у мікроблозі Твіттер у понеділок.

"Посли G7 підтримують усіх українців, які переживають постійну загрозу і руйнування від ракетних ударів Росії. Ми подвоюємо наші зусилля, щоб позбавити Росію компонентів, які вона використовує для нанесення ударів по цивільному населенню та інфраструктурі в Україні", - йдеться в заяві.