Події

21:56 19.06.2023

Посли країн G7: Ми подвоюємо зусилля, щоб позбавити Росію компонентів для виробництва ракет

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Посли країн G7: Ми подвоюємо зусилля, щоб позбавити Росію компонентів для виробництва ракет

Посли країн "Великої сімки" (G-7) висловилися на підтримку українців і заявили, що подвоять зусилля, щоб позбавити Росію комплектуючих, що використовуються у виробництві зброї для нанесення ударів по населенню України, повідомляється в заяві, опублікованій у мікроблозі Твіттер у понеділок.

"Посли G7 підтримують усіх українців, які переживають постійну загрозу і руйнування від ракетних ударів Росії. Ми подвоюємо наші зусилля, щоб позбавити Росію компонентів, які вона використовує для нанесення ударів по цивільному населенню та інфраструктурі в Україні", - йдеться в заяві.

 

 

 

Теги: #санкції #посли #g_7

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