Події

21:39 19.06.2023

Застраховані у ФГВФО вклади можна буде отримати через "Дію"

2 хв читати
Застраховані у ФГВФО вклади можна буде отримати через "Дію"

Гарантовану державою суму відшкодування вкладів у банках у разі їхнього виведення з ринку можна буде отримати, пройшовши всі етапи через "Дію", повідомив віцепрем'єр - голова Мінцифри Михайло Федоров на брифінгу в понеділок з приводу підписання меморандуму Міністерства цифрової трансформації (Мінцифри) з Фондом гарантування вкладів.

"Сьогодні потрібно відшкодувати близько 3,2 млрд грн, а це - 1,4 млн рахунків українців. Послуга в "Дії" допоможе сотням тисяч людей повернути свої гроші без походів у банки", - зазначив Федоров.

За його словами, у застосунку можна буде подати заяву про відшкодування грошей, перевірити суму виплати, вибрати готівку або відкрити новий рахунок "Підтримка" в банках-агентах Фонду. Далі на цей рахунок надійдуть грошові кошти.

Федоров додав, що послуга перебуває на фінальному етапі розроблення і буде доступною користувачам упродовж кількох тижнів.

Він уточнив, що виплати здійснюватимуть через 12 банків-партнерів, сім із яких уже підключено до послуги.

Зі свого боку директор-розпорядник Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Світлана Рекрут зазначила, що на сьогодні держава гарантує безпеку 100% вкладів, включно з нарахованими відсотками.

"Ця гарантія діятиме протягом воєнного стану і три місяці після його закінчення. Після цього гарантована сума становитиме 600 тис. грн, що втричі більше, ніж до війни, і покриватиме 99% вкладів", - зазначила Рекрут.

Наразі кілька банків уже надають послугу отримання гарантованої суми відшкодування без відвідування відділення.

 

 

Теги: #банки #повернення #дія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:10 19.06.2023
Україні вдалося повернути з Росії 373 дитини - Герасимчук

Україні вдалося повернути з Росії 373 дитини - Герасимчук

13:05 16.06.2023
Зеленський підписав закон про виведення з ринку підсанкційних банків

Зеленський підписав закон про виведення з ринку підсанкційних банків

07:37 10.06.2023
Мінцифри додало в "Дію" новий випуск ОВДП "Сімферополь"

Мінцифри додало в "Дію" новий випуск ОВДП "Сімферополь"

18:29 07.06.2023
Найприбутковішими банками у квітні-2023 стали Приват, Райф, ПУМБ, Укрсиб, Сіті та ОТП, найзбитковішими - Кредит-Дніпро та Ощад

Найприбутковішими банками у квітні-2023 стали Приват, Райф, ПУМБ, Укрсиб, Сіті та ОТП, найзбитковішими - Кредит-Дніпро та Ощад

20:12 02.06.2023
"Дія" стає компонентом українського лідерства

"Дія" стає компонентом українського лідерства

19:31 31.05.2023
У "Дії" впроваджено можливість вносити зміни в повідомлення на основі будпаспорта

У "Дії" впроваджено можливість вносити зміни в повідомлення на основі будпаспорта

07:18 28.05.2023
В Україну повернули депортованого 17-річного підлітка

В Україну повернули депортованого 17-річного підлітка

12:09 24.05.2023
Мінцифри проводить переговори з 10 країнами щодо експорту застосунку "Дія"

Мінцифри проводить переговори з 10 країнами щодо експорту застосунку "Дія"

13:05 23.05.2023
Прибуток банків за 4 міс.-2023 сягнув 44 млрд грн, вкладення в ЦП і довгострокові інвестиції перевищили кредити

Прибуток банків за 4 міс.-2023 сягнув 44 млрд грн, вкладення в ЦП і довгострокові інвестиції перевищили кредити

20:00 17.05.2023
До України з території РФ повернуто ще одну дитину, шестирічну доньку українських військових - омбудсмен

До України з території РФ повернуто ще одну дитину, шестирічну доньку українських військових - омбудсмен

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Британські Storm Shadow роблять корисну і точну справу на фронті - Зеленський

У нас немає втрачених позицій. Тільки звільнені - Зеленський за підсумками Ставки

Україна виконала дві із семи умов для початку переговорів про вступ в ЄС

Залужний і начальник Генштабу ЗСУ провели роботу в угрупованнях військ, які виконують найскладніші завдання в районах запеклих боїв

Ситуація на сході складна, ворог підтягнув свої сили й активно наступає на лиманському та куп'янському напрямках

ОСТАННЄ

Британські Storm Shadow роблять корисну і точну справу на фронті - Зеленський

У нас немає втрачених позицій. Тільки звільнені - Зеленський за підсумками Ставки

Посли країн G7: Ми подвоюємо зусилля, щоб позбавити Росію компонентів для виробництва ракет

Україна виконала дві із семи умов для початку переговорів про вступ в ЄС

Зеленський обговорив із фон дер Ляєн фінансову підтримку України

Війна в Україні забрала життя 9,08 тис. цивільних, ще 15,78 тис. поранено

Сєнкевич розмовляв із прем'єр-міністром Данії з питань подальшої підтримки Миколаєва

Нардепи пропонують у 50 разів збільшити штраф за розголошення результатів обстеження на ВІЛ/СНІД

Темпи потепління з 1980-х років у Європі вдвічі вищі за середньосвітовий рівень - ООН

ВР пропонують розширити сферу застосування адмінпокарання за булінг

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА