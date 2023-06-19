Застраховані у ФГВФО вклади можна буде отримати через "Дію"

Гарантовану державою суму відшкодування вкладів у банках у разі їхнього виведення з ринку можна буде отримати, пройшовши всі етапи через "Дію", повідомив віцепрем'єр - голова Мінцифри Михайло Федоров на брифінгу в понеділок з приводу підписання меморандуму Міністерства цифрової трансформації (Мінцифри) з Фондом гарантування вкладів.

"Сьогодні потрібно відшкодувати близько 3,2 млрд грн, а це - 1,4 млн рахунків українців. Послуга в "Дії" допоможе сотням тисяч людей повернути свої гроші без походів у банки", - зазначив Федоров.

За його словами, у застосунку можна буде подати заяву про відшкодування грошей, перевірити суму виплати, вибрати готівку або відкрити новий рахунок "Підтримка" в банках-агентах Фонду. Далі на цей рахунок надійдуть грошові кошти.

Федоров додав, що послуга перебуває на фінальному етапі розроблення і буде доступною користувачам упродовж кількох тижнів.

Він уточнив, що виплати здійснюватимуть через 12 банків-партнерів, сім із яких уже підключено до послуги.

Зі свого боку директор-розпорядник Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Світлана Рекрут зазначила, що на сьогодні держава гарантує безпеку 100% вкладів, включно з нарахованими відсотками.

"Ця гарантія діятиме протягом воєнного стану і три місяці після його закінчення. Після цього гарантована сума становитиме 600 тис. грн, що втричі більше, ніж до війни, і покриватиме 99% вкладів", - зазначила Рекрут.

Наразі кілька банків уже надають послугу отримання гарантованої суми відшкодування без відвідування відділення.