Події

21:21 19.06.2023

Війна в Україні забрала життя 9,08 тис. цивільних, ще 15,78 тис. поранено

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Війна в Україні забрала життя 9,08 тис. цивільних, ще 15,78 тис. поранено

Втрати серед цивільних осіб з 24 лютого 2022 року, після початку Росією повномасштабної війни проти України, до 18 червня 2023 року становили 24 862 особи (станом на 4 червня - 24 425), зокрема 9083 загиблих (8983), повідомило управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ ООН) у понеділок.

"УВКПЛ ООН вважає, що реальна кількість випадків загибелі або поранення цивільних осіб є значно вищою, оскільки багато повідомлень із місць, де такі випадки мали місце, як і раніше, потребують додаткового підтвердження, водночас як отримання інформації з деяких місць, де тривають бойові дії, затримується", - наголошується в документі щодо даних ООН.

Це стосується, наприклад, таких населених пунктів як Маріуполь (Донецька обл.), Лисичанськ, Попасна і Сєвєродонецьк (Луганська обл.), де, за повідомленнями, зафіксовано численні випадки загибелі або поранення цивільних осіб.

За підтвердженими даними ООН, загинули 4148 чоловіків, 2476 жінок, 280 хлопчиків і 221 дівчинка, тоді як стать 29 дітей і 1929 дорослих поки що не вдалося встановити.

Серед 15 779 поранених 473 хлопчики і 337 дівчаток, а також 276 дітей, стать яких поки що не вдалося встановити.

Порівняно з даними на 4 червня загинуло троє дітей і ще 23 були поранені.

Якщо раніше зведення УВКПЛ ООН про кількість втрат виходило щодня, а потім тільки в робочі дні, то з липня воно стало щотижневим, а з кінця травня - за два тижні. У цьому зведенні, як і в попередньому, наведено дані за місяцями.

Згідно з ними, кількість загиблих за 18 днів червня сягнула 112 порівняно зі 174 у травні, 180 - у квітні, 181 - у березні, 143 - у лютому, 201 - у січні, 206 - у грудні та 187 - у листопаді.

Найбільш смертоносним місяцем, зазначає ООН, для цивільних осіб залишається березень минулого року - мінімум 4127 загиблих. У квітні-2022, згідно з публікацією УВКПЛ, кількість смертей цивільних через війну знизилася до 808, у травні - до 540, у червні - до 429 і в липні - до 383. У перші п'ять днів війни з 24-го до 28 лютого загинуло 364 людини, у серпні - 336, у вересні - 405 і в жовтні - 307.

Кількість поранених за 18 днів червня становила 445 порівняно із 684 у травні, 494 - у квітні, 592 - у березні, 456 - у лютому, 538 - у січні, 617 - у грудні і 541 - у листопаді. У жовтні кількість поранених скоротилася до 795 із 982 у вересні, коли вона виявилася вищою за показник серпня - 917. До цього щомісяця кількість поранених перевищувала тисячу: липень - 1129, червень - 1105, травень - 1138, квітень - 1890, березень - 2990. За п'ять перших днів війни в лютому минулого року було поранено 465 осіб.

УВКПЛ ООН уточнює, що в червні від зброї вибухової дії з великою зоною ураження загинуло 107 осіб і ще 380 було поранено, тоді як від мін і вибухонебезпечних залишків війни померло 5 і було поранено 20 осіб (4% загальних втрат).

На контрольовані урядом території, за даними ООН, у червні припало 89% жертв.

У зведенні традиційно зазначено, що зростання показників до попереднього зведення не слід зараховувати лише на випадки після 21 травня, оскільки протягом цього періоду Управління верифікувало деяку кількість випадків за попередні дні.

 

 

 

Теги: #оон #жертви

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