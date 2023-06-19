Війна в Україні забрала життя 9,08 тис. цивільних, ще 15,78 тис. поранено

Втрати серед цивільних осіб з 24 лютого 2022 року, після початку Росією повномасштабної війни проти України, до 18 червня 2023 року становили 24 862 особи (станом на 4 червня - 24 425), зокрема 9083 загиблих (8983), повідомило управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ ООН) у понеділок.

"УВКПЛ ООН вважає, що реальна кількість випадків загибелі або поранення цивільних осіб є значно вищою, оскільки багато повідомлень із місць, де такі випадки мали місце, як і раніше, потребують додаткового підтвердження, водночас як отримання інформації з деяких місць, де тривають бойові дії, затримується", - наголошується в документі щодо даних ООН.

Це стосується, наприклад, таких населених пунктів як Маріуполь (Донецька обл.), Лисичанськ, Попасна і Сєвєродонецьк (Луганська обл.), де, за повідомленнями, зафіксовано численні випадки загибелі або поранення цивільних осіб.

За підтвердженими даними ООН, загинули 4148 чоловіків, 2476 жінок, 280 хлопчиків і 221 дівчинка, тоді як стать 29 дітей і 1929 дорослих поки що не вдалося встановити.

Серед 15 779 поранених 473 хлопчики і 337 дівчаток, а також 276 дітей, стать яких поки що не вдалося встановити.

Порівняно з даними на 4 червня загинуло троє дітей і ще 23 були поранені.

Якщо раніше зведення УВКПЛ ООН про кількість втрат виходило щодня, а потім тільки в робочі дні, то з липня воно стало щотижневим, а з кінця травня - за два тижні. У цьому зведенні, як і в попередньому, наведено дані за місяцями.

Згідно з ними, кількість загиблих за 18 днів червня сягнула 112 порівняно зі 174 у травні, 180 - у квітні, 181 - у березні, 143 - у лютому, 201 - у січні, 206 - у грудні та 187 - у листопаді.

Найбільш смертоносним місяцем, зазначає ООН, для цивільних осіб залишається березень минулого року - мінімум 4127 загиблих. У квітні-2022, згідно з публікацією УВКПЛ, кількість смертей цивільних через війну знизилася до 808, у травні - до 540, у червні - до 429 і в липні - до 383. У перші п'ять днів війни з 24-го до 28 лютого загинуло 364 людини, у серпні - 336, у вересні - 405 і в жовтні - 307.

Кількість поранених за 18 днів червня становила 445 порівняно із 684 у травні, 494 - у квітні, 592 - у березні, 456 - у лютому, 538 - у січні, 617 - у грудні і 541 - у листопаді. У жовтні кількість поранених скоротилася до 795 із 982 у вересні, коли вона виявилася вищою за показник серпня - 917. До цього щомісяця кількість поранених перевищувала тисячу: липень - 1129, червень - 1105, травень - 1138, квітень - 1890, березень - 2990. За п'ять перших днів війни в лютому минулого року було поранено 465 осіб.

УВКПЛ ООН уточнює, що в червні від зброї вибухової дії з великою зоною ураження загинуло 107 осіб і ще 380 було поранено, тоді як від мін і вибухонебезпечних залишків війни померло 5 і було поранено 20 осіб (4% загальних втрат).

На контрольовані урядом території, за даними ООН, у червні припало 89% жертв.

У зведенні традиційно зазначено, що зростання показників до попереднього зведення не слід зараховувати лише на випадки після 21 травня, оскільки протягом цього періоду Управління верифікувало деяку кількість випадків за попередні дні.