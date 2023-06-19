Темпи потепління з 1980-х років у Європі вдвічі вищі за середньосвітовий рівень - ООН

Швидкість потепління клімату в Європі з 1980-х років перевищує середній рівень потепління у світі, повідомила в понеділок Всесвітня метеорологічна організація (ВМО).

"Із 1980-х років темпи потепління в Європі вдвічі перевищують середньосвітовий рівень, що чинить далекосяжний вплив на соціально-економічну структуру та екосистеми регіону", - йдеться в пресрелізі до доповіді "Стан клімату в Європі у 2022 році", підготовленій ВМО.

Зазначається, що температура повітря в Європі торік була приблизно на 2,3 градуса за Цельсієм вищою за середній доіндустріальний рівень (1850-1900 рр.), який використовують як базовий показник у межах Паризької угоди з клімату.

При цьому в доповіді йдеться про те, що в Євросоюзі вперше обсяги отриманої за допомогою поновлюваних джерел енергії перевищили обсяги, отримані за допомогою природного газу.

"Уперше в ЄС було вироблено більше електроенергії за рахунок вітру і сонця, ніж за рахунок природного газу", - сказав генсек ВМО професор Петтері Таалас.

У дослідженні також зазначено, що минулого року "температури поверхні моря в Європі досягли нових максимумів, що супроводжувалося морськими хвилями тепла", а також спостерігалося "безпрецедентне танення льодовиків".

Згідно з доповіддю, у 2022 році в Європі спостерігалося найтепліше літо за всю історію спостережень.