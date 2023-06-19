ВР пропонують розширити сферу застосування адмінпокарання за булінг

Група народних депутатів пропонує розширити сферу адміністративної відповідальності за булінг на інші колективи, де з метою навчання, тренувань, творчості, оздоровлення, відпочинку та лікування перебувають діти.

Відповідний законопроєкт №9400 зареєстровано в парламенті 19 червня.

"18 грудня 2018 року Верховна Рада ухвалила зміни до деяких законодавчих актів щодо протидії булінгу... у закладах освіти. Але слід зазначити, що з булінгом (цькуванням) стикаються не тільки в навчальних закладах. Цькування часто відбувається також у колективах в інших сферах, де проводять свій час із різною метою діти, - у сферах фізичної культури та спорту, оздоровлення та відпочинку дітей, культури тощо. Сам же булінг є видом насильства щодо дітей, різновидом жорстокого поводження з дитиною, як і домашнє насильство та насильство за ознакою статі", - наголошується в пояснювальній записці.

Вчинення таких дій тягне за собою накладення штрафу від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (НМДГ), тобто від 850 до 1 700 грн, або громадські роботи на термін від 20 до 40 годин.

За аналогічні дії, вчинені посадовою особою, яка під час виконання своїх обов'язків контактує з дітьми або на яку покладено обов'язки щодо виховання або лікування (реабілітації) дітей, штраф зможе становити від 200 до 300 НМДГ (3 400 – 5 100 грн) або громадські роботи терміном від 50 до 60 годин.

Законопроєкт також пропонує запровадити адміністративну відповідальність за неповідомлення про випадки жорстокого поводження з дитиною, зокрема булінгу (цькування), домашнього насильства, насильства за ознакою статі.

Водночас документ передбачає можливість скерування судом особи, яка вчинила булінг, на проходження відповідної програми.