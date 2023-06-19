Україна створить державне ТОВ "Українсько-Африканська торговельна місія"

Уряд України схвалив пропозицію Мінагрополітики щодо створення ТОВ "Українсько-Африканська торговельна місія", яке забезпечуватиме зовнішньоекономічні інтереси України в державах Африки та надаватиме консультативні послуги з надання гуманітарної допомоги.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграмі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в понеділок.

ТОВ "Українсько-Африканська торгова місія" діятиме на постійній основі, належатиме на 100% державі. Повноваження з управління корпоративними правами покладено на Мінагрополітики. Статутний фонд підприємства - 1 тис. грн.