ВАКС змінив запобіжний захід ексзаступнику міністра розвитку громад на тримання під вартою з альтернативою внесення 5 млн грн застави

Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) ухвалив змінити колишньому заступнику міністра розвитку громад запобіжний захід на утримання під вартою з альтернативою внесення 5 млн грн застави, повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

"19 червня 2023 року слідчий суддя ВАКС частково задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, і змінив запобіжний захід колишньому заступнику міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України, підозрюваному в проханні й одержанні 400 тис. доларів США неправомірної вигоди", - йдеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі в понеділок.

Зазначається, що термін дії запобіжного заходу до 17 серпня 2023 року.

У разі внесення застави підозрюваний буде зобов'язаний прибувати на кожну вимогу до слідчого (детектива), прокурора і суду, не відлучатися з м. Львова без дозволу слідчого (детектива), прокурора або суду, також фігурант зобов'язаний повідомляти слідчого (детектива), прокурора або суд про зміну свого місця проживання і місця роботи та утримуватися від спілкування зі свідками у справі.

Підозрюваний зобов'язаний здати на зберігання до відповідних органів Державної міграційної служби всі свої паспорти громадянина України для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України та в'їзд в Україну, а також носити електронний засіб контролю.

Ім'я підозрюваного не розголошують, але раніше у ВАКС агентству повідомляли, що йдеться про Василя Лозинського.

Як повідомлялося, 21 січня 2023 року за процесуального керівництва прокурорів САП детективи НАБУ викрили заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України та інших членів організованої злочинної групи на одержанні $400 тис. неправомірної вигоди за сприяння в укладенні договорів на закупівлю обладнання та техніки.