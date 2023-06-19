Кабмін затвердив порядок відбору біоматеріалу у членів добровольчих формувань територіальних громад

Кабінет міністрів затвердив порядок відбору біологічного матеріалу у членів добровольчих формувань територіальних громад.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграмі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в понеділок.

Зокрема, затверджено порядок відбору біологічного матеріалу у членів добровольчих формувань територіальних громад та його зберігання.

Також доручено обласним, Київській міській державним адміністраціям (військовим адміністраціям) забезпечити організацію відбору біологічного матеріалу у членів добровольчих формувань територіальних громад упродовж двох місяців із дня набрання чинності відповідним порядком.