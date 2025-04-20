Інтерфакс-Україна
Економіка
11:46 20.04.2025

Україна завершила сезон відбору газу з ПСГ

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Україна завершила сезон відбору газу з ПСГ

Україна з 17 квітня перейшла від відбору газу з підземних сховищ газу (ПСГ) до його закачування, свідчать дані Gas Infrastructure Europe (GIE).

Згідно з ними, сезон відбору цього разу тривав з 1 листопада, коли в ПСГ було 87,037 TВт-г (8,315 млрд куб. м), та завершився 16 квітня на рівні 7,062 TВт-г (0,675 млрд куб. м) – найнижчому за всю історію роботи.

В останні два дні газосховища поповнилися приблизно 6,5 млн куб. м, свідчать дані GIE, які не враховують приблизно 4,6 млрд куб. м активного газу, що виконує функції буферного та відбір якого може зашкодити експлуатації газових сховищ.

GIE вказує, що цього року Україна вийшла із опалювального сезону з запасами на рівні 2,22% від максимального обсягу ПСГ, тоді як торік сезон відбору завершився 30 березня із запасами 11,12 TВт-г (3,388 млрд куб. м), або 11,12% від обсягу ПСГ.

Як повідомлялося, через масовані удари Росії по ПСГ та газовидобутку Україна у лютому-березні вдалася до імпорту газу, обсяг якого екскерівник Оператору газотранспортної системи України (ОГТСУ) Сергій Макогон оцінив у приблизно 800 млн куб.м.

За його оцінками, до початку наступного опалювального сезону необхідно мати у ПСГ мінімум 9 млрд куб. м запасів (без буферного газу), бо досвід цього року показав, що починати сезон з запасами нижче вкрай ризиковано.

"Зважаючи на обсяги власного видобутку, це буде вимагати імпорту мінімум 5,5 млрд куб. м (бажано 6,3 млрд куб. м). Це буде вимагати приблизно $2,5-3 млрд. Поки я чув про грантове фінансування у розмірі $0,4 млрд", – написав він у Facebook.

Член правління і комерційний директор групи "Нафтогаз" Дмитро Абрамович наприкінці березня сказав, що до 1 листопада цього року Україні потрібно імпортувати 4,5-4,6 млрд куб. м природного газу.

Як вважає Макогон, час працює проти України, бо гарантовані можливості по імпорту газу складають приблизно 50 млн куб. м на добу, тобто щоб імпортувати 4,6 млрд куб. м газу потрібно три місяці, а 5,6-6,3 млрд - 4 місяці.

"І це при 100% завантажені, чого комерційно складно досягти. Тобто, щоб встигнути імпортувати необхідні обсяги до 1 листопада, потрібно починати імпорт суттєвих обсягів газу вже з травня", – зазначив екскерівник ОГТСУ.

Теги: #відбір #псг #закачування

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