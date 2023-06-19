ООН проаналізувала наслідки російського вторгнення для українського суспільства

Агентства Організації Об'єднаних Націй під керівництвом Програми розвитку ООН (ПРООН) провели оцінку впливу війни на українців, відзначивши зниження рівня життя та інклюзивності, доступу до медицини та освіти.

"Дані, які містить Оцінка впливу війни на людей (ОВВЛ), відзначають серйозні наслідки російського вторгнення, особливо для найуразливіших верств населення України. Рекомендації, представлені в документі, також допоможуть спрямувати всю систему ООН у її співпраці з урядом, громадами та громадянським суспільством в Україні для надання їм необхідної допомоги на шляху до відновлення", - наведено в пресрелізі слова координаторки системи ООН в Україні Деніз Браун.

Згідно зі звітом, рівень життя і доступ до базових послуг в Україні знову погіршилися після зими 2022/2023 через перебої з постачанням комунальних послуг через російські атаки на інфраструктуру, водночас найбільшого зниження рівня життя зазнали південно-східні та північні регіони країни.

Експерти підрахували, що 65% домогосподарств зафіксували зниження доходів із лютого 2022 року, а частка родин, для яких єдиним джерелом доходів є оплачувана робота, знизилася з 67% до 53%. При цьому 22% домогосподарств витрачають понад чверть місячного доходу на здоров'я, 11% молоді відзначили недоступність якісної освіти.

За даними звіту, 44% українських домогосподарств не можуть дозволити собі найнеобхідніше, а частка сімей із недостатнім вживанням продуктів харчування зросла з 1/5 до 1/3. Близько 43% домогосподарств повідомили про вимушене обмеження порцій, вживання дешевих продуктів або придбання їх у борг.

Аналіз показав, що через війну в українському суспільстві зросли ризики гендерного насильства - 55% жінок не почуваються в безпеці в повсякденному житті. Загалом ризику гендерно зумовленого насильства піддаються 3,6 млн людей.

Близько чверті жінок повідомили, що на виконання домашніх обов'язків витрачають понад 50 годин на тиждень. При цьому після початку війни роль жінок в ухваленні рішень на рівні сім'ї та громади дещо зросла.

Частка соціально вразливих груп населення після початку повномасштабного вторгнення зросла до 45%, що, зокрема, включає внутрішньо переміщених осіб (ВПО), ветеранів та осіб з інвалідністю. Експерти підрахували, що ВПО, особи з інвалідністю та літні люди мають найнижчий рівень доходів, а переселенці та роми також стикаються з дискримінацією під час пошуку роботи або житла.

Експерти ООН склали рекомендації уряду України для подолання наслідків війни. Серед них, зокрема, покращення доступу до систем соціального захисту, відновлення сільського господарства, інвестування в освіту та професійну підготовку, розбудова інклюзивного суспільства, пріоритетні заходи із забезпечення засобів до існування, зважаючи на економічні та демографічні зміни. Крім того, було складено рекомендації щодо підтримки України для міжнародних неурядових організацій, донорів і міжнародних фінансових установ.

"Оцінка впливу війни на людей дає важливе розуміння стійкості нашого народу, а також тих сфер, на яких нам потрібно зосередити зусилля з відновлення. Ми розуміємо всю глибину нашої відповідальності та прагнемо не лише визнати, а й задовольнити потреби наших найуразливіших громадян", - зазначила заступниця керівника Офісу президента Юлія Соколовська.

Звіт: https://www.undp.org/ukraine/publications/human-impact-war-ukraine