Найближчої доби в більшості областей України очікуються дощі та грози

У вівторок, 20 червня, уночі в Рівненській, Хмельницькій, Тернопільській, Чернівецькій та Одеській областях, а вдень у північних, більшості західних і Вінницькій областях очікуються короткочасні дощі та грози, повідомляє Укргідрометцентр.

На решті території без опадів.

У Карпатах і Прикарпатті вночі та вранці місцями туман.

Вітер переважно північно-західний, у південній частині північно-східний 5-10 м/с.

Температура вночі 12-17°, на узбережжях морів і в Криму 18-21°. Удень 23-28°, у центральних областях до 30°. У Карпатах уночі 6-11°, удень 16-22°.

У Києві в ніч на вівторок без опадів, удень короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-18°, удень 26-28°.

Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського, найвища температура вдень 20 червня в Києві була зафіксована 1975 року, вона становила 32,8°, найнижча вночі - 6,1° 1978 року.

У середу, 21 червня, в Україні короткочасні дощі, грози, уночі в південно-східних, удень у більшості західних і північних областей без опадів.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 13-18°, удень 25-30°. У західних і східних областях 22-27°.

У Києві в ніч на середу короткочасний дощ, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 16-18°, удень 27-29°.