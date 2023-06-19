У світі немає структури, яка допомогла б Україні повернути депортованих дітей - Герасимчук

Радник - уповноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар'я Герасимчук вважає, що у світі на сьогодні немає міжнародної структури, яка могла б запропонувати дієвий механізм щодо повернення наших депортованих дітей.

"Щодо депортованих дітей ми передали до певних міжнародних організацій усі наявні списки та персональну інформацію. На жаль, жодних зворотних дій не було. Отже, на сьогодні немає міжнародної структури, яка могла б запропонувати дієвий механізм повернення наших депортованих дітей", - заявила Герасимчук в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Вона вважає, що "Україна побачила тотальну відсутність системи захисту дітей у світі".

"Її немає від слова "взагалі". Так, у світі є добре і чітко прописані документи в рамках міжнародного права - Женевська конвенція, Конвенція ООН про права дитини та інші. І теоретично вони мали б працювати, якби всі підписанти виконували ці правила", - зазначила вона.

"Але йдеться про те, що є одна країна-підписант, у цьому випадку Російська Федерація, яка плювати хотіла на всі ці правила, які сама ж і підписала. Вона читає їх по-своєму, аргументує всі свої дії як хоче, а саме своєю вигаданою і абсолютно болісною уявою", - вважає Герасимчук.

За її словами, "весь світ сподівався на організацію, яка має найширший мандат у цьому напрямі, якщо ми говоримо про депортованих та примусово переміщених - це Міжнародний комітет Червоного Хреста. І не лише про депортованих, адже наразі йдеться, зокрема, про жертв трагедії через теракт на Каховській ГЕС. Тут так само: хто сподівався і розраховував на те, що саме Міжнародний комітет Червоного Хреста мав бути тією організацією, яка мала б бути першою на місці та рятувати людей, то, на жаль, на практиці в Україні це не спрацювало".