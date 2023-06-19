Події

12:58 19.06.2023

У світі немає структури, яка допомогла б Україні повернути депортованих дітей - Герасимчук

2 хв читати
У світі немає структури, яка допомогла б Україні повернути депортованих дітей - Герасимчук

Радник - уповноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар'я Герасимчук вважає, що у світі на сьогодні немає міжнародної структури, яка могла б запропонувати дієвий механізм щодо повернення наших депортованих дітей.

"Щодо депортованих дітей ми передали до певних міжнародних організацій усі наявні списки та персональну інформацію. На жаль, жодних зворотних дій не було. Отже, на сьогодні немає міжнародної структури, яка могла б запропонувати дієвий механізм повернення наших депортованих дітей", - заявила Герасимчук в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Вона вважає, що "Україна побачила тотальну відсутність системи захисту дітей у світі".

"Її немає від слова "взагалі". Так, у світі є добре і чітко прописані документи в рамках міжнародного права - Женевська конвенція, Конвенція ООН про права дитини та інші. І теоретично вони мали б працювати, якби всі підписанти виконували ці правила", - зазначила вона.

"Але йдеться про те, що є одна країна-підписант, у цьому випадку Російська Федерація, яка плювати хотіла на всі ці правила, які сама ж і підписала. Вона читає їх по-своєму, аргументує всі свої дії як хоче, а саме своєю вигаданою і абсолютно болісною уявою", - вважає Герасимчук.

За її словами, "весь світ сподівався на організацію, яка має найширший мандат у цьому напрямі, якщо ми говоримо про депортованих та примусово переміщених - це Міжнародний комітет Червоного Хреста. І не лише про депортованих, адже наразі йдеться, зокрема, про жертв трагедії через теракт на Каховській ГЕС. Тут так само: хто сподівався і розраховував на те, що саме Міжнародний комітет Червоного Хреста мав бути тією організацією, яка мала б бути першою на місці та рятувати людей, то, на жаль, на практиці в Україні це не спрацювало".

Теги: #діти

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:50 19.06.2023
На початку липня в ООН буде представлено звіт про злочини стосовно дітей - Герасимчук

На початку липня в ООН буде представлено звіт про злочини стосовно дітей - Герасимчук

12:33 19.06.2023
Росіяни оформляють "усиновлених" українських дітей як "тимчасово опікуваних" - Герасимчук

Росіяни оформляють "усиновлених" українських дітей як "тимчасово опікуваних" - Герасимчук

12:10 19.06.2023
Україні вдалося повернути з Росії 373 дитини - Герасимчук

Україні вдалося повернути з Росії 373 дитини - Герасимчук

11:57 19.06.2023
Росія могла депортувати з України 200-300 тисяч дітей - Герасимчук

Росія могла депортувати з України 200-300 тисяч дітей - Герасимчук

07:44 19.06.2023
У ЄС із сімей українських біженців вилучили вже 240 дітей, в Офісі омбудсмена мають намір вирішити проблему

У ЄС із сімей українських біженців вилучили вже 240 дітей, в Офісі омбудсмена мають намір вирішити проблему

12:01 18.06.2023
В Україні загинуло 489 дітей унаслідок військової агресії РФ - прокуратура

В Україні загинуло 489 дітей унаслідок військової агресії РФ - прокуратура

15:23 14.06.2023
"Метінвест" запускає програму психологічної реабілітації постраждалих від війни дітей Strong Generation Camp

"Метінвест" запускає програму психологічної реабілітації постраждалих від війни дітей Strong Generation Camp

09:18 14.06.2023
В Україні загинули 488 дітей унаслідок збройної агресії РФ

В Україні загинули 488 дітей унаслідок збройної агресії РФ

19:17 13.06.2023
Держприкордонслужба: засвідчення підпису на заяві про виїзд дитини за кордон, виконане без спеціальних бланків нотаріуса, з 23 травня не обов'язкове

Держприкордонслужба: засвідчення підпису на заяві про виїзд дитини за кордон, виконане без спеціальних бланків нотаріуса, з 23 травня не обов'язкове

20:35 12.06.2023
Рішення про обов'язкову евакуацію дітей на вовчанському напрямку ухвалять за необхідності, на куп'янському - протидіють поверненню дітей до населених пунктів, які обстрілюють, - ОВА

Рішення про обов'язкову евакуацію дітей на вовчанському напрямку ухвалять за необхідності, на куп'янському - протидіють поверненню дітей до населених пунктів, які обстрілюють, - ОВА

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

На Одещині стався конфлікт зі стріляниною між представниками районного ТЦК і місцевим жителем

Зеленський провів засідання Ставки, особливу увагу приділили ситуації на передовій

На початку липня в ООН буде представлено звіт про злочини стосовно дітей - Герасимчук

Росіяни оформляють "усиновлених" українських дітей як "тимчасово опікуваних" - Герасимчук

Україні вдалося повернути з Росії 373 дитини - Герасимчук

ОСТАННЄ

ДБР викрило в Дніпрі великий наркосиндикат, який "кришували" поліцейські

МЗС України вкотре звернулося до угорської сторони з вимогою негайно допустити консула до українських військовополонених - Ніколенко

Перемир'я і припинення вогню в Україні нездатні принести мир - Подоляк

Київський фунікулер відновив роботу

На Одещині стався конфлікт зі стріляниною між представниками районного ТЦК і місцевим жителем

Зеленський провів засідання Ставки, особливу увагу приділили ситуації на передовій

Більшість українців підтримують оновлення центральної влади на тому чи іншому рівні після перемоги у війні - опитування

Найближчої доби в більшості областей України очікуються дощі та грози

Зеленський подякував Сунаку за організацію конференції з відновлення України

Росія перекидає частини угруповання військ "Дніпро" для посилення запорізького та бахмутського напрямків - британська розвідка

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА