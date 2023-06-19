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12:50 19.06.2023

На початку липня в ООН буде представлено звіт про злочини стосовно дітей - Герасимчук

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На початку липня в ООН буде представлено звіт про злочини стосовно дітей - Герасимчук

На початку липня спеціальний представник Генерального секретаря ООН з питань дітей у збройних конфліктах представить звіт про злочини стосовно дітей, сказала в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" радник - уповноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар'я Герасимчук.

"Буде звіт щодо того, що зробила Україна, щоб діти не страждали, і що зробила країна-агресор. Цей звіт подається генсеку ООН Антоніу Гуттерешу, який, у свою чергу, скликає закрите засідання Радбезу ООН і на ньому проголошує свої висновки - хто має потрапити до списку порушників - не лише щодо України й Росії, а й щодо інших країн, у яких триває війна, хто має створити активний план виходу з цих шести груп злочинів щодо прав дитини, та щодо ситуації у світі загалом", - сказала Герасимчук.

Отже, зазначила вона, "уперше буде оголошено, чи потрапляє Росія до списку порушників, чи раптом потрапляє до нього Україна і які взагалі висновки. Тому ми, звісно, дуже стурбовані".

За її словами, у рамках механізму спецпредставника генсека ООН "Діти та збройні конфлікти" вивчаються шість злочинів стосовно дітей - це злочин вербування, напади на школи та лікарні, злочин сексуального насильства, перешкоджання гуманітарним потребам, викрадення дітей, убивства та поранення.

"Хочу наголосити: ми є першою країною у світі, яка добровільно створила превентивний Національний план щодо запобігання цим шести грубим порушенням проти дітей у збройних конфліктах. Ми вважаємо, що кожна країна, в якій триває війна, має подбати про своїх дітей по максимуму. Так, ми не можемо вплинути на агресорів, ми можемо з ними лише боротися і можемо зробити, зі свого боку, все можливе, щоби діти не страждали від їхніх злочинів", - сказала Герасимчук.

Теги: #оон #діти

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