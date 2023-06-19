ЗСУ звільнили вісім населених пунктів на Бердянському та Мелітопольському напрямках, загальна площа - 113 кв. км

Збройні сили України звільнили 8 населених пунктів на бердянському та мелітопольському напрямках, зокрема, П'ятихатки, загальна площа становить 113 кв. км, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"В ході двох тижнів наступальних дій на Бердянському та Мелітопольському напрямках за вказаний період підрозділами ОСУВ "Таврія" було звільнено 8 населених пунктів: Новодарівку, Левадне, Сторожеве, Макарівку, Благодатне, Лобкове, Нескучне, Пятихатки", - написала вона в телеграм-каналі.

За її словами, загалом підрозділи на таврійському напрямку просунулися в глибину противника до 7 км.

Звільнена на півдні площа становить 113 кв. км.

Маляр також зазначила, що підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони таврійського напрямку протягом тижня виконали 10 125 вогневих завдань.

Активна робота сил оборони таврійського напрямку триває, додала Маляр.