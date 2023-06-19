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07:44 19.06.2023

У ЄС із сімей українських біженців вилучили вже 240 дітей, в Офісі омбудсмена мають намір вирішити проблему

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У ЄС із сімей українських біженців вилучили вже 240 дітей, в Офісі омбудсмена мають намір вирішити проблему

Представниця українського омбудсмена з прав дітей, сім'ї, молоді та спорту Ірина Суслова заявила про 240 випадків, коли соціальні служби європейських країн забрали дітей із сімей українських біженців.

"Через відмінності в законодавстві, в європейських країнах трапляються випадки, так би мовити, вилучення дитини у людей, з якими вона перебуває. Станом на сьогодні таких випадків зафіксовано 240. Для прикладу, це можуть бути історії, коли мама була змушена залишитися на роботі в Україні, а в евакуацію відправила бабусю зі своєю дитиною. Бабуся не має жодної довіреності на представлення інтересів і не вважається за європейським законодавством родичкою цій дитині. Таким чином, соціальні служби можуть задіяти поліцію і вилучити дитину з сім'ї", - сказала Суслова в інтерв'ю Радіо Свобода, опублікованому в неділю.

За її словами, тут є недопрацювання з боку України. "Тому що ми повинні повідомити людей, сказати: друзі, є закон, він передбачає, що, наприклад, у Німеччині ви повинні зробити такі процедури. Або що не може бути в Італії чи Франції опікуном людина, яка досягла 65-річного віку", - сказала представниця омбудсмена.

За словами Суслової, Офіс уповноваженого з прав людини намагається стежити за цим і надавати правову допомогу жінкам або сім'ям, які опинилися в такій ситуації. "Ми працюємо зараз із міжнародними організаціями, щоб урегулювати це питання, і щоб ті, хто потрапив у таку ситуацію, отримали дві речі - правову допомогу і переклад", - сказала вона.

Представниця омбудсмена пояснила, що родичі дітей, яких забрали європейські соціальні служби, мають обов'язково звернутися до консульського відділу та проінформувати їх, також вони можуть звернутися до Офісу уповноваженого з прав людини. "Ми візьмемо це питання на контроль, будемо спілкуватися з консулом, з міжнародними партнерами для врегулювання цієї ситуації", - додала Суслова.

 

 

Теги: #діти #єс #біженці #вилучення

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