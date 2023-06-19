Окупанти протягом неділі обстрілювали Сумську область з мінометів та ствольної артилерії

Російські окупаційні війська протягом неділі обстрілювали Сумську область з мінометів та ствольної артилерії, повідомляє Оперативне командування "Північ".

Зокрема, у Сумській області з 15:10 до 15:40 зафіксовано 5 приходів, ймовірно, зі 120 мм міномету в районі н.п. Порохонь. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

З 17:00 до 17:20 зафіксовано 8 приходів, ймовірно, з міномету 120 мм у районі н.п. Будівництво.

З 17:35 до 18:00 зафіксовано 15 приходів, ймовірно, зі ствольної артилерії в районі н.п. Привілей.

З 18:20 до 18:40 зафіксовано 12 приходів, ймовірно, із ствольної артилерії в районі н.п. Білокопитне.

Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація уточнюється.