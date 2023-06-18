Події

16:21 18.06.2023

Рівень Дніпра в Херсоні впав від ранку ще на 11 см і перевищує норму лише на 68 см - ДСНС

1 хв читати
Рівень Дніпра в Херсоні впав від ранку ще на 11 см і перевищує норму лише на 68 см - ДСНС

Рівень води в р. Дніпро у створі поста "Херсон" станом на 15:00 неділі перебуває на рівні 68 см вище за норму, знизившись від початку доби на 11 см, повідомляють на сайті Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"Підтоплено 6 населених пунктів, на тимчасово окупованій території - 17 населених пунктів. Евакуйовано 2 тис. 783 особи, зокрема 309 дітей та 80 маломобільних і 284 тварини. Врятовано 716 осіб, зокрема 30 дітей і 40 маломобільних. Розгорнуто роботу 14 евакуаційних пунктів. Надано психологічну допомогу 401 людині", - йдеться в повідомленні.

Теги: #дніпро #каховська_гес

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:38 18.06.2023
"Сентравіс" займається створенням власної водної інфраструктури, незалежної від споживання води з Дніпра після підриву Каховської ГЕС

"Сентравіс" займається створенням власної водної інфраструктури, незалежної від споживання води з Дніпра після підриву Каховської ГЕС

12:27 18.06.2023
Рівень Дніпра в Херсоні знизився на 24 см за ніч, на правобережжі підтопленими залишаються 6 населених пунктів - ДСНС

Рівень Дніпра в Херсоні знизився на 24 см за ніч, на правобережжі підтопленими залишаються 6 населених пунктів - ДСНС

11:12 18.06.2023
Із моменту підриву Каховської ГЕС у Снігурівській громаді станом на ранок неділі вода в Інгульці знизилася на 5 м, до рівня напередодні катастрофи залишається 1 м.

Із моменту підриву Каховської ГЕС у Снігурівській громаді станом на ранок неділі вода в Інгульці знизилася на 5 м, до рівня напередодні катастрофи залишається 1 м.

09:46 18.06.2023
Рівень Дніпра у Херсоні знизився на 24 см за ніч, на правобережжі підтопленими залишаються 6 населених пунктів – ДСНС

Рівень Дніпра у Херсоні знизився на 24 см за ніч, на правобережжі підтопленими залишаються 6 населених пунктів – ДСНС

20:44 16.06.2023
На Херсонщині залишаються підтопленими понад півтори тисячі будинків - Національна поліція України

На Херсонщині залишаються підтопленими понад півтори тисячі будинків - Національна поліція України

18:04 16.06.2023
Словенія відправить Україні обладнання для ліквідації підтоплень і виділить понад EUR10 млн до 2027 року

Словенія відправить Україні обладнання для ліквідації підтоплень і виділить понад EUR10 млн до 2027 року

12:56 16.06.2023
Кабмін виділив понад 1,5 млрд грн на компенсації та допомогу постраждалим від підриву Каховської ГЕС

Кабмін виділив понад 1,5 млрд грн на компенсації та допомогу постраждалим від підриву Каховської ГЕС

18:31 15.06.2023
Клименко: Просимо допомоги в міжнародних партнерів щодо збирання мазутної плівки

Клименко: Просимо допомоги в міжнародних партнерів щодо збирання мазутної плівки

17:46 15.06.2023
Втрати врожаю овочів від підриву греблі Каховської ГЕС НБУ оцінює в 5%

Втрати врожаю овочів від підриву греблі Каховської ГЕС НБУ оцінює в 5%

16:50 15.06.2023
Для усунення наслідків витоку мазуту з машзалу Каховської ГЕС необхідне додаткове обладнання та фахівці - глава МВС на зустрічі з послом США

Для усунення наслідків витоку мазуту з машзалу Каховської ГЕС необхідне додаткове обладнання та фахівці - глава МВС на зустрічі з послом США

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

В Одесі заборонено купання на пляжах через суттєве погіршення стану води у відкритих водоймах – мерія

Ліквідовано 650 окупантів, 2 вертольоти, 13 артилерійських систем, 7 танків, 23 бронемашин та 7 БпЛА противника – Генштаб ЗСУ

ЗСУ знищили склад БК окупантів у с. Рикове Генічеського району тимчасово окупованої території Херсонської області – голова ОЗ при Одеській ОВА

У Херсонській та Дніпропетровській областях можлива робота ППО по БпЛА противника – ПС ЗСУ

Загроза ракетної атаки в Херсонській та Миколаївській областях – ПС ЗСУ

ОСТАННЄ

В Одесі заборонено обслуговування населення в розважальних закладах із 22.00 до 9.00 - Братчук

Уряд Ізраїлю починає реалізацію юридичної реформи - Нетаньяху

ДСНС попереджає про жовтий рівень небезпеки в західних, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях

Уночі в небі над Миколаївщиною силами ПВО було збито безпілотник - Кім

Найближчими днями в західних областях очікуються дощі - Укргідрометцентр

На Луганщині окупанти дезертирують із фронту, на тимчасово окупованих територіях важка ситуація з облаштуванням житла та комунікацій і працевлаштуванням населення

У Чорному морі перебуває 1 ворожий ракетоносій "Калібрів" - ВМС ЗСУ

Україна продовжує вести наступальні операції в напрямку Запорізької області, західної частини Донецької області та навколо Бахмута - британська розвідка

Противник здійснив 68 обстрілів Херсонської області: загинула людина, поранено чотирьох, зокрема й дитину - Прокудін

Окупанти обстріляли прикордонні території Чернігівської та Сумської областей - ОК "Північ"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА