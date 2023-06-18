Рівень Дніпра в Херсоні впав від ранку ще на 11 см і перевищує норму лише на 68 см - ДСНС

Рівень води в р. Дніпро у створі поста "Херсон" станом на 15:00 неділі перебуває на рівні 68 см вище за норму, знизившись від початку доби на 11 см, повідомляють на сайті Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"Підтоплено 6 населених пунктів, на тимчасово окупованій території - 17 населених пунктів. Евакуйовано 2 тис. 783 особи, зокрема 309 дітей та 80 маломобільних і 284 тварини. Врятовано 716 осіб, зокрема 30 дітей і 40 маломобільних. Розгорнуто роботу 14 евакуаційних пунктів. Надано психологічну допомогу 401 людині", - йдеться в повідомленні.