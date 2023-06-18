ДСНС попереджає про жовтий рівень небезпеки в західних, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях

У понеділок, 19 червня, в західних, Вінницькій, Одеській та Житомирській областях грози, вдень в окремих районах Чернівецької, Хмельницької, Рівненської, Житомирської, Вінницької та Одеської областей град і шквали 15-20 м/с, оголошено І рівень небезпеки - жовтий, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"Тримайтеся подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев і конструкцій будівель, які можуть зірватися", - йдеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі в неділю.