Події

14:34 18.06.2023

ДСНС попереджає про жовтий рівень небезпеки в західних, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях

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ДСНС попереджає про жовтий рівень небезпеки в західних, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях

У понеділок, 19 червня, в західних, Вінницькій, Одеській та Житомирській областях грози, вдень в окремих районах Чернівецької, Хмельницької, Рівненської, Житомирської, Вінницької та Одеської областей град і шквали 15-20 м/с, оголошено І рівень небезпеки - жовтий, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"Тримайтеся подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев і конструкцій будівель, які можуть зірватися", - йдеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі в неділю.

 

Теги: #негода #попередження #дснс

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