Уночі в небі над Миколаївщиною силами ПВО було збито безпілотник - Кім

У ніч на неділю над Миколаївською областю було збито ворожий безпілотник, окрім цього, в суботу противник обстріляв з артилерії акваторію Очаківської громади та місто Очаків, повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Уночі, 18 червня, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено ворожий безпілотник оперативно-тактичного рівня", - написав Кім у телеграм-каналі в неділю вранці.

У Миколаївському районі, зокрема на території Очаківської громади, у суботу близько 13:40 зафіксовано артобстріли по акваторії громади та по відкритій території міста Очаків.

"Постраждалих і руйнувань немає", - наголосив Кім.