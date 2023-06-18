Події

11:51 18.06.2023

Унаслідок обстрілу РФ Запорізької області госпіталізовано 56-річного чоловіка, пошкоджено 5 будинків - ОВА

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Російські окупаційні війська обстріляли 20 міст області, використовуючи БПЛА, РСЗВ і артилерію, внаслідок атаки місцевий житель зазнав поранень, повідомляє голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

"Окупанти завдали удару по 20 містах і селах області, здійснили 96 обстрілів із різних видів озброєння: 4 атаки з БПЛА по Гуляйпільському, Чарівному, 8 обстрілів із РСЗВ по Степовому, Новоіванівці, Новодар'ївці, 84 удари з артилерії, по Гуляйполю, Залізничному, Оріховому, Кам'янському і навколишніх селах", - написав Малашко в телеграмі в неділю вранці.

Він наголосив, що надійшло 5 повідомлень про пошкодження будинків і автомобілів місцевих жителів.

"На жаль, під час обстрілу Оріхова поранення дістав 56-річний чоловік. Його оперативно доставили в лікарню", - підсумував Малашко наслідки атаки РФ.

Теги: #обстріли #запорізька_область

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