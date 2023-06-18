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07:05 18.06.2023

За добу війська РФ завдали 43 авіаударів, здійснили 51 обстріл з РСЗВ та 4 ракетні удари – Генштаб ЗСУ

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Минулої доби Російська Федерація завдала 43 авіаційних удари, здійснила 51 обстріл з РСЗВ, а також 4 ракетні удари, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

“За минулу добу противник завдав 43 авіаційних, 4 ракетних удари та 51 обстріл із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Імовірність нанесення ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою”, – йдеться у ранковому зведенні у Фейсбук в неділю.

На Сіверському та Слобожанському напрямках за минулу добу противник завдав авіаційного удару по Янжулівці Чернігівської області.

Здійснив мінометні та артилерійські обстріли п'яти населених пунктів Чернігівської області, тринадцяти на Сумщині та чотирнадцяти на Харківщині.

На Куп'янському напрямку росіяни обстріляли з артилерії та мінометів п'ять населених пунктів Харківської області та один – Луганської.

На Лиманському напрямку артилерійським обстрілом зазнали три населені пункти Луганської області та п'ять у Донецькій.

На Бахмутському напрямку від ворожого артилерійського обстрілу постраждали райони дев'яти населених пунктів Донецької області.

На Авдіївському напрямку зафіксовано авіаудари в районах Сухої Балки та Авдіївки. Також противник здійснив артилерійський обстріл шести населених пунктів Донецької області.

На Мар'їнському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Красногорівки Донецької області, а також здійснив артилерійський обстріл у районах шести населених пунктів Донецької області.

На Шахтарському напрямку противник завдав авіаційних ударів біля Золотої Ниви, Благодатного та Вугледару. Крім того, здійснив обстріл семи населених пунктів Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках ворог завдав авіаційного удару в районі Малої Токмачки Запорізької області; Гаврилівки, Козацького та Комишан у Херсонській області. Окрім цього, здійснив артобстріли тринадцяти населених пунктів Запорізької області; Нікополь Дніпропетровської області та двадцять два Херсонської області та м. Очаків Миколаївської області.

 

Теги: #україна #війна #обстріли #зведення

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