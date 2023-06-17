Два БПЛА були знищені силами ППО в Херсонській області – ПК "Південь"

У Херсонській області силами протиповітряної оборони ліквідовано два ворожих безпілотники: розвідувальний БпЛА Орлан-10 та ударний БпЛА "Ланцет", повідомляє Повітряне командування "Південь"

Відомство інформує, що за цю добу суботи "у Херсонській області, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено розвідувальний БпЛА Орлан-10 та ударний БпЛА "Ланцет"", - сказано у повідомленні у Фейсбук у суботу ввечері.