Генштаб: за добу знищено 2 пункти управління, 2 склади з боєприпасами та 1 ЗРК

Українська авіація за добу завдала 9 ударів живій силі ворога, знищила один ЗРК; ракетники та артилеристи вразили два пункти управління, два склади боєприпасів та один артилерійський підрозділ на вогневій позиції, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Авіація сил оборони за добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу противника. Також нашими захисниками було знищено ворожий зенітно-ракетний комплекс", - йдеться у повідомленні Генштабу до Фейсбуку у суботу ввечері.

Як повідомляється, підрозділи ракетних військ та артилерії протягом доби вразили 2 пункти управління, 2 склади боєприпасів та 1 артилерійський підрозділ на вогневій позиції.

Генштаб також повідомив, що російські окупанти продовжують "вчиняти екоцид на острові Джарилгач, де облаштували полігон і проводять заходи підготовки мобілізованих, у тому числі зі стріляниною артилерійських підрозділів".