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19:10 17.06.2023

Генштаб: наступальні дії РФ на Куп'янському, Лиманському, Авдіївському та Мар'їнському напрямах успіху не мали, на Запорізькому та Херсонському – противник обороняється

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Генштаб: наступальні дії РФ на Куп'янському, Лиманському, Авдіївському та Мар'їнському напрямах успіху не мали, на Запорізькому та Херсонському – противник обороняється

На Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках тривають важкі бої – за добу сталося 22 бойові зіткнення, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулося 22 бойові зіткнення", - йдеться у повідомленні Генштабу у Фейсбук в суботу.

Як повідомляється, на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без істотних змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. На Сіверському та Слобожанському напрямках супротивник зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах. "Протягом доби завдав авіаційного удару по населеному пункту Янжулівка Чернігівської області", - йдеться у повідомленні. За даними Генштабу, ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли 38 населених у Чернігівській та Харківській областях.

Генштаб інформує, що на Куп'янському напрямку ворог проводив наступальні дії у напрямку Новоселівської Луганської області та Берестового Харківської області, успіху не мав. Артилерійським та мінометним обстрілам противника зазнали Фіголівка, Дворічна, Западне, Кам'янка, Кислівка Харківської та Новоселівської Луганської областей.

Як повідомляється, на Лиманському напрямку ворог проводив наступальні дії у напрямку Білогорівки Луганської області, успіху не мав. На Бахмутському напрямку від ворожих артилерійських обстрілів постраждали райони населених пунктів Оріхово-Васильівка, Богданівка, Хромове, Годинник Яр, Іванівське, Озарянівка, Біла Гора, Костянтинівка, Південне Донецької області.

"На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Степового та Авдіївки. Наніс авіаудари в районах Сухої Балки та Авдіївки. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Степове, Тоненьке, Першотравневе, Авдіївка, Веселе, Веселе, Карлівка.

На Мар'їнському напрямі наші захисники відбили усі атаки супротивника у районі міста Мар'їнка. Ворог завдав авіаційного удару біля Красногорівки Донецької області. На Шахтарському напрямку ворог проводив наступальні дії у напрямках Новомихайлівки та Водяного Донецької області, успіху не мав. Завдав авіаційних ударів у районах Золотої Ниви та Благодатного.

"На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Ворог завдав авіаційного удару в районах Малої Токмачки Запорізької області та Козацького Херсонської області", - повідомляє Генштаб, додаючи, що артилерійські обстріли зазнали близько 40 населених пунктів у Запорізькій, Дніпропетровській, Херсонській та Миколаївській. областях.

 

Теги: #генштаб #україна #зведення

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