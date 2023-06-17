Мін'юст подав до ВАКС позов про конфіскацію авіаобладнання російського "Авіакомплексу ім.Ільюшина" на $4,5 млн

Міністерство юстиції України цього тижня подало до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) черговий позов про застосування санкції у вигляді стягнення українських активів до ПАТ "Авіаційний комплекс ім. С. В. Ільюшина", повідомила голова Департаменту санкційної політики Мін'юсту Ірина Богатих.

"Йдеться про стягнення на користь України авіаобладнання на суму близько $4,5 млн", - написала вона у Facebook.

Богатих уточнила, що "Авіакомплекс ім. Ільюшина" є одним із провідних підприємств авіаційної промисловості РФ, здійснює виробництво, гарантійне та сервісне обслуговування авіаційної техніки цивільного і військового призначення, зокрема важких військово-транспортних літаків ІЛ-76, які використовуються під час повномасштабного російського вторгнення.