Події

15:55 17.06.2023

Мін'юст подав до ВАКС позов про конфіскацію авіаобладнання російського "Авіакомплексу ім.Ільюшина" на $4,5 млн

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Мін'юст подав до ВАКС позов про конфіскацію авіаобладнання російського "Авіакомплексу ім.Ільюшина" на $4,5 млн

Міністерство юстиції України цього тижня подало до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) черговий позов про застосування санкції у вигляді стягнення українських активів до ПАТ "Авіаційний комплекс ім. С. В. Ільюшина", повідомила голова Департаменту санкційної політики Мін'юсту Ірина Богатих.

"Йдеться про стягнення на користь України авіаобладнання на суму близько $4,5 млн", - написала вона у Facebook.

Богатих уточнила, що "Авіакомплекс ім. Ільюшина" є одним із провідних підприємств авіаційної промисловості РФ, здійснює виробництво, гарантійне та сервісне обслуговування авіаційної техніки цивільного і військового призначення, зокрема важких військово-транспортних літаків ІЛ-76, які використовуються під час повномасштабного російського вторгнення.

Теги: #позов #авіапідприємство #вакс

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