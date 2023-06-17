У Київській області в рамках UNITED24 відновлюють 7 багатоквартирних будинків - голова ОВА

У Київській області в рамках UNITED24 проводять відновлення вже 7 багатоквартирних будинків, пошкоджених через збройну агресію Росії, повідомив голова обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

"Один із об’єктів, де вже стартували роботи, відвідали сьогодні з керівником Програми розвитку ООН Ахімом Штайнером, помічницею Генсека ООН Іваною Живковіч, заступницею міністра інфраструктури Наталією Козловською. Це будинок в Ірпені по вул. Київська, 53. Його частково знищили росіяни під час артилерійського обстрілу у березні минулого року. Відновленню підлягають 46 квартир. Крім Ірпеня, вже ведуться активні роботи на об'єктах у Гостомелі, Бородянці, Мілі, Бузовій", - написав Кравченко у Facebook.

Він зазначив, що до кінця липня розпочнеться відновлення ще 11 багатоквартирних будинків. Відновлення всіх будинків завершиться до кінця року. Буде відновлено 3 багатоповерхівки в Гостомельській, 4 - Дмитрівській, 4 - Бородянській та 7 - Ірпінській громадах. У включених до програми відновлення будинках до повномасштабного вторгнення РФ мешкали понад 4 тисячі жителів.

"Незалежний нагляд за використанням коштів на відновлення та якістю відбудови на всіх етапах реалізовує ПРООН. Така співпраця дозволить зробити весь процес відбудови прозорим та підзвітним", - наголосив очільник ОВА.