Зеленський є уособленням боротьби за свободу - Пінчук



Президент України Володимир Зеленський є сьогодні уособленням боротьби за свободу, написав у п'ятницю у Фейсбуці український бізнесмен і меценат Віктор Пінчук.

"Сьогодні рашистський диктатор назвав Президента нашої держави "ганьбою єврейського народу". Я - громадянин України, я - єврей, і вже кілька років, спілкуючись із євреями з усього світу, чую виключно позитивні відгуки про Володимира Зеленського", - сказав він.

Коли його тільки обрали Президентом, написав Пінчук, мої співрозмовники просто говорили, що вони горді цим. "Але коли Зеленський очолив боротьбу народу України за його незалежність і свободу, коли його мужність і незламність зробили його моральним лідером вільного світу, я чую від євреїв із різних країн справжнє захоплення цією людиною. Без ідеалізації - але справжнє захоплення", - зазначив він.

"І справа не в його національності - справа в тому, що Зеленський сьогодні є уособленням битви за свободу. А свобода - одна з головних цінностей єврейського народу", - підкреслив він.

До речі, вважає Пінчук, "обрання єврея Президентом України демонструє фундаментальну різницю між вільною, демократичною Україною та антисемітською рашистською імперією. Євреї України - частина українського народу. Вони хоробро б'ються на фронтах, жертвуючи своїм життям, і роблять свій внесок у майбутню перемогу України".

"Що б там не говорили єврейські друзі нашого ворога, яких він так і не назвав. Але їхні імена напевно можна знайти у всіх міжнародних санкційних списках", - написав на закінчення він.

