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20:58 16.06.2023

Сейм Республіки Польща ухвалив резолюцію про підтримку членства України в НАТО

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Сейм Республіки Польща (нижня палата парламенту) ухвалив резолюцію про підтримку членства України в НАТО.
"Сейм Республіки Польща ухвалив резолюцію про членство України в НАТО", - повідомляється у твіттері сейму.
Зі свого боку голова Верховної Ради Руслан Стефанчук подякував польським колегам і союзникам за незмінну підтримку України.
У телеграм-каналі Верховної Ради наводяться основні тези резолюції. Зокрема, наголошується, що майбутній саміт у Вільнюсі має вирішальне значення для відносин НАТО і України та має стати місцем дебатів щодо їхнього майбутнього.

Теги: #нато #україна #польща #резолюція

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