Представники ООН передали гуманітарну допомогу жителям Херсонщини

Представники Управління ООН із координації гуманітарних справ в Україні, Всесвітньої продовольчої програми та Дитячого фонду ООН доправили до одного з населених пунктів на Херсонщині партію гуманітарної допомоги для постраждалих унаслідок підриву Каховської ГЕС.

"Ми прибули сюди на чотирьох човнах, щоб доставити воду та їжу майже 500 сім'ям, які опинилися в критичній ситуації: люди тут страждають від наслідків постійних обстрілів, а тепер - і катастрофічного затоплення. Конвой доставив продукти та воду, адже місцеві жителі потребують цього найбільше", - повідомив речник УКГС ООН Савіано Абреу.

Він зазначив, що ООН спільно з неурядовими організаціями продовжує роботу з надання допомоги людям, постраждалим від затоплення внаслідок підриву греблі Каховської ГЕС.

"З 6 червня ми продовжували життєво необхідну допомогу та доставили щонайменше 10 конвоїв із необхідними речами тисячам постраждалих від катастрофи, на додачу до постійної допомоги, яку надають установи ООН та НУО", - розповів Абреу.

"Ми продовжимо докладати всіх зусиль, щоб допомогти мирним жителям, які страждають від жахів війни в Україні", - додав він.