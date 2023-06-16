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20:53 16.06.2023

Представники ООН передали гуманітарну допомогу жителям Херсонщини

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Представники ООН передали гуманітарну допомогу жителям Херсонщини

Представники Управління ООН із координації гуманітарних справ в Україні, Всесвітньої продовольчої програми та Дитячого фонду ООН доправили до одного з населених пунктів на Херсонщині партію гуманітарної допомоги для постраждалих унаслідок підриву Каховської ГЕС.
"Ми прибули сюди на чотирьох човнах, щоб доставити воду та їжу майже 500 сім'ям, які опинилися в критичній ситуації: люди тут страждають від наслідків постійних обстрілів, а тепер - і катастрофічного затоплення. Конвой доставив продукти та воду, адже місцеві жителі потребують цього найбільше", - повідомив речник УКГС ООН Савіано Абреу.
Він зазначив, що ООН спільно з неурядовими організаціями продовжує роботу з надання допомоги людям, постраждалим від затоплення внаслідок підриву греблі Каховської ГЕС.
"З 6 червня ми продовжували життєво необхідну допомогу та доставили щонайменше 10 конвоїв із необхідними речами тисячам постраждалих від катастрофи, на додачу до постійної допомоги, яку надають установи ООН та НУО", - розповів Абреу.
"Ми продовжимо докладати всіх зусиль, щоб допомогти мирним жителям, які страждають від жахів війни в Україні", - додав він.

Теги: #оон #допомога #затоплення

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