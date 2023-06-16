Апеляційна палата ВАКС підтвердила націоналізацію українських активів Дерипаски, відмовила в націоналізації Хустського і Жежелівського кар'єрів

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) у п'ятницю залишила чинним рішення першої інстанції щодо конфіскації українських активів російського олігарха Олега Дерипаски, зокрема 100% ТОВ "Компанія "Алюміній України", ТОВ "Гуардон Україна", ТОВ "Миколаївський глиноземний завод" (МГЗ), ТОВ "Глухівський кар'єр кварцитів", "Запоріжалюмінторг".

"У свою чергу через брак достатніх доказів можливості підсанкційною особою розпоряджатися корпоративними правами ПрАТ "Хустський кар'єр" і ПрАТ "Жежелівський кар'єр" у цій частині було відмовлено в позовних вимогах Міністерству юстиції", - зазначається в повідомленні ВАКС на його сайті.

Уточнюється, що таке рішення ухвалено після розгляду апеляційних скарг "Алюміній України", "Гуардон Україна", МГЗ, "Глухівський кар'єр кварцитів", "Запоріжалюмінторг", "Хустський кар'єр", "Жежелівський кар'єр" і Samsta Limited на рішення ВАКС від 16 лютого 2023 року.

Рішення постановлено з окремою думкою судді Олега Павлишина, зазначається в релізі.

"Постанова набрала законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає", - зазначив ВАКС.

Раніше Мін'юст зазначав, що націоналізовано також ТОВ "Сервісний центр "Металург", ТОВ "ЧАС ІТ", ТОВ "Центр обліку Миколаїв" (усі три - с. Галицинове, Миколаївська обл.), 99% розташованого в тому ж Галициновому ТОВ "Охорона МГЗ", 100% Миколаївського благодійного фонду "Центр соціальних програм" та 29,5363% АТ "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат", більше ніж три сотні об'єктів рухомого і нерухомого майна.

СБУ зазначало, що Дерипаска, який належить до найближчого оточення військово-політичного керівництва Росії, керував підприємствами через підконтрольні комерційні структури в різних регіонах України. "Так російський олігарх намагався приховати свою причетність до українських активів", - уточнювали в СБУ.

У свою чергу Мін'юст зазначав, що Дерипаска - один із найбагатших російських олігархів, мільярдер, наближений до президента Росії, контролює та володіє значними частками груп компаній "РусАл", "Базовий елемент", En+ Group.

Об'єднана компанія "РусАл" - другий за величиною виробник алюмінію у світі, також здійснює контроль над російськими підприємствами, що виробляють бронетехніку, яку надалі збройні сили Росії використають у війні проти України.

Щодо Хустського та Жежелівського кар'єрів, то про незаконність їх націоналізації заявив голова інвесткомпанії "Конкорд Капітал" Ігор Мазепа. За його словами, він спільно з партнерами Віталієм Антоновим, Ігорем Завіновським та Василем Даниляком придбали ці підприємства після купівлі їх Samsta Limited іще 2021 року в австрійської публічної компанії Strabag SE, де Дерипаска є міноритарієм. Мета придбання - приєднання до свого нового цементно-кар'єрного бізнесу.

