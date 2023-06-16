Сили оборони завдали 17 ударів по місцях скупчення окупантів за добу - Генштаб ЗСУ

Авіація сил оборони України завдала за минулу добу 14 ударів по районах зосередження особового складу російських окупантів, повідомляють в оперативній інформації станом на 18:00 п'ятниці на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці.

Українські захисники також знищили три розвідувальні безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня противника.

Підрозділи ракетних військ та артилерії впродовж минулої доби вразили пункт управління, три райони зосередження особового складу російських окупантів і чотири артилерійські підрозділи на вогневих позиціях, а також дві станції радіоелектронної боротьби та ще два важливих об'єкти противника, розповіли в Генштабі.