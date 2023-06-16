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16:51 16.06.2023

Кількість постраждалих унаслідок ракетного удару по Київській області зросла до семи осіб - Нєбитов

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Кількість постраждалих унаслідок ракетного удару по Київській області зросла до семи осіб - Нєбитов

Кількість постраждалих через падіння уламків ракет у Київській області зросла до семи осіб, серед них - двоє дітей, повідомив начальник ГУ Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов.

"Станом на зараз, на жаль, кількість постраждалих від цього терористичного ракетного удару збільшилася. Наразі можу сказати, що семеро осіб звернулися до лікарів. Одразу хочу заспокоїти, травми в них досить легкі, немає важких чи навіть середньої тяжкості, але хочу зазначити, що серед постраждалих двоє дітей. Молодшому 4 роки і хлопчику 13 років", - заявив Нєбитов в ефірі телемарафону вдень у п'ятницю.

Він зазначив, що постраждалий хлопчик під час повітряної тривоги перебував у підвалі, його будинок зазнав серйозних пошкоджень.

"Цей випадок іще раз показує те, що потрібно дотримуватися правил повітряної тривоги, переходити до укриття або принаймні дотримуватися правила двох стін", - наголосив Нєбитов.

Поліція зафіксувала повне руйнування трьох приватних будинків, 15 будинків зазнали серйозних пошкоджень, іще 15 - незначних пошкоджень.

"На жаль, ми розуміємо, що це не останнє звернення, там неподалік дачний масив, і я думаю, що кількість постраждалих від цього терористичного удару Російської Федерації збільшуватиметься", - додав Нєбитов.

Раніше повідомлялося про шістьох постраждалих, серед яких одна дитина.

Теги: #поліція #обстріли #київська_область

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