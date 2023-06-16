На Київщині 4 постраждалих від падіння уламків ракети, включно з дитиною, зруйновано 3 житлові будинки - ДСНС

Чотири мирні жителі постраждали внаслідок падіння уламків випущеної російськими окупантами ракети в Київській області в п'ятницю вдень, повідомляють в управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Київській області.

"Унаслідок ракетного удару ворога та роботи ППО в одному з районів Київщини зафіксовано падіння уламків. Зруйновано три житлові будинки, 15 - пошкоджено, в тому числі дві господарчі споруди. Постраждало чотири особи, з них троє дорослих й одна дитина", - повідомляють у телеграм-каналі облуправління.

За даними відомства, унаслідок падіння уламків ракети розпочалася пожежа, яку вже рятувальники ліквідували на площі 50 кв. м.

"Усі екстрені служби працюють на місці події. Від ДСНС залучено 13 осіб особового складу та чотири одиниці техніки", - йдеться в повідомленні.

Раніше начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов повідомив про трьох постраждалих у Київській області внаслідок ворожого ракетного обстрілу в п'ятницю. "Потерпіло двоє дітей та бабуся, яку відкинуло ударною хвилею. Пошкоджено понад 30 будинків", - розповів він.