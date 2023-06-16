Путін готовий нехтувати безпекою лідерів іноземних держав - Єрмак про ракетну атаку Києва

Ракетною атакою Києва під час перебування там делегації президентів африканських країн Путін хоче продемонструвати, що він готовий нехтувати безпекою лідерів іноземних держав, написав у телеграм-каналі голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

"І на місці лідерів африканських країн може опинитися будь-хто. Ми пам‘ятаємо, що ракети летіли також тоді, коли до України прибув президент США Джо Байден, а також Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш. Світ має зрозуміти, що наразі необхідна консолідація і максимально сувора позиція щодо Росії. Потрібно показати силу державі, яка підриває глобальну безпеку і діє терористичними методами", - зазначив Єрмак.

Очільник Офісу президента наголосив, що є необхідність "об'єднатися навколо Формули миру президента Володимира Зеленського. Альтернативи їй не існує. І обговорити подальші кроки ми маємо на Глобальному саміті миру".