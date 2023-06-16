Події

12:31 16.06.2023

Вихідні в Україні будуть теплими, але на заході та півдні пройдуть дощі з грозами

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Вихідні в Україні будуть теплими, але на заході та півдні пройдуть дощі з грозами

Помірні, місцями значні дощі, подекуди грози очікуються в західних областях України в суботу, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер на заході країни північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, удень 19-24°, у Карпатах 12-17°.

На решті території 17 червня без опадів, лише на сході та південному сході країни вдень місцями невеликий дощ, гроза. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-19°, удень 25-30°, у Донецькій і Луганській областях 20-25°.

У Києві в суботу без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-18°, удень 27-29°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, у Києві від початку метеорологічних спостережень 17 червня найвищу температуру було зафіксовано на позначці 34,8° у 1924 р., найнижчу - на позначці +5,3° у 1898 р.

У неділю, 18 червня, у західних, удень і південних областях місцями короткочасні дощі, грози. На решті території без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 14-19°, на узбережжях морів до 21°, удень 25-30°, у західних областях 21-26°.

У Києві 18 червня без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 17-19°, вдень 27-29°.

Теги: #погода #прогноз

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