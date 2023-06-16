Події

12:17 16.06.2023

Кулеба: Російські ракети по Києву - це сигнал Африці, що Росія хоче більше війни, а не миру

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Кулеба: Російські ракети по Києву - це сигнал Африці, що Росія хоче більше війни, а не миру

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що ракетна атака РФ під час візиту африканських лідерів до Києва - це сигнал Африці, що Росія хоче більше війни, а не миру.

"Путін "вибудовує довіру", завдаючи найбільшого за кілька тижнів ракетного удару по Києву, якраз на тлі візиту африканських лідерів до нашої столиці. Російські ракети - це сигнал Африці: Росія хоче більше війни, а не миру", - написав Кулеба у твіттері в п'ятницю.

Раніше Reuters повідомило, що африканські лідери, які 16 червня прибудуть до Києва, а потім вирушать до РФ, хочуть запропонувати низку заходів, що дадуть змогу сторонам "побудувати довіру" й розпочати відновлення миру.

 

Теги: #реакція #ракети #кулеба

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