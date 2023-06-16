Єрмак закликав ЄС активніше залучати українську команду до санкційної роботи

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак закликав спеціального посланця Європейського Союзу з питань імплементації санкцій Девіда О'Саллівана активніше залучати українську команду до санкційної роботи.

Під час зустрічі з О'Салліваном, який прибув в Україну з візитом, він зазначив, що українська сторона має інформацією про осіб, наближених до військово-політичного керівництва Росії, які безпосередньо задіяні у війні проти України або підтримують російську агресію, повідомляє пресслужба Офісу президента.

Як приклад він згадав нещодавні публічні заклики російських пропагандистів до знищення української техніки та обіцянки "винагороди" за такі дії.

"Ми розраховуємо на те, що ці пропагандисти потраплять під санкції. Я вважаю, це дуже важливо", - сказав керівник Офісу президента.

Він також акцентував увагу на готовності української сторони долучитися до санкційної роботи щодо третіх країн, які продовжують підтримувати Росію.

Як розповів Єрмак, Україна вибудовує відносини з країнами Глобального Півдня та інформує ці країни про спроби РФ використовувати їх для обходу санкцій. "Ми готові працювати 24/7, збирати докази, необхідні документи, узгоджувати дії й тиснути на ці країни", - констатував він.

Така робота, сказав Єрмак, особливо важлива в контексті припинення реекспорту в Росію технологій та комплектуючих ВПК із третіх країн, завдяки чому Росія й досі здатна виробляти ракети й продовжує обстрілювати мирних українських громадян та об'єкти цивільної інфраструктури.

"Давайте працювати тісніше, працювати як одна команда. Ми дуже відкриті й зацікавлені, щоб така робота була ефективною", - наголосив Єрмак.