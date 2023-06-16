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02:32 16.06.2023

ФГВФО продав столичний ТРЦ "Магеллан" з активів МР Банку

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Фонд гарантування вкладів фізосіб (ФГВФО) на аукціоні 15 червня у системі "Prozorro.Продажі" реалізував низку активів неплатоспроможного МР Банку, серед яких - торгово-розважальний центр (ТРЦ) "Магеллан" (Київ), ціна зросла зі стартових 448,47 млн. грн. до понад 620 млн. грн.

За даними системи "Prozorro.Продажа", до складу лоту включено права вимоги за кредитними договорами, дебіторську заборгованість та об'єкти нерухомості, у тому числі столичний ТРЦ "Магеллан" загальною площею 28,5 тис. кв. та майновий комплекс площею 13 тис. кв. м у с.Крупець (Хмельницька обл.).

За даними на сайті системи, за актив змагалися три учасники: ТОВ "Ай кью компанії" з остаточною пропозицією 448 471 064 грн, ТОВ "Маркет-сервіс Голосіївський" - 620 млн грн та сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю "Птахоплемзавод "Коробовський" - 620 млн 1 грн, що і стало переможцем аукціону.

За даними "Опендатабот", "Птахоплемзавод "Коробовський" заснований у 2003 році зі статутним капіталом 115 820 грн. Основний вид діяльності - розведення свійської птиці.

Станом на 2022 рік компанія зареєструвала збиток на суму 7,806 млн грн і активи на суму 151,101 млн грн, отримала виручку 176,008 млн грн.

Власником, директором та керівником компанії є Сергій.

Як повідомлялося, Національний банк України 25 лютого 2022 року відкликав банківську ліцензію та ліквідував банки, які перебувають під контролем Російської Федерації: АТ "Міжнародний резервний банк" (раніше – Ощадбанк, МР Банк) та "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" (ПАТ "Промінвестбанк"). "), який на 99,77% належить ПАТ "Сбербанк Росії" та Державної корпорації розвитку "ВЕБ.РФ".

ТРЦ "Магеллан" раніше входив до активів групи "Край" бізнесмена Анатолія Юркевича. У середині вересня 2017 року АМКУ надав дозвіл ПАТ "Сбербанк" придбати активи ДП "Край Проперті" у вигляді цілісного майнового комплексу ТРЦ.

Кошти, отримані від продажу активів, Фонд направить на розрахунки з кредиторами МР Банку. 

Теги: #трц #україна #продаж #магеллан

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