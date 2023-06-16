Глава МАГАТЕ під час візиту до ЗАЕС наголосив на необхідності підтримувати воду в її ставку-охолоджувачі на наявному рівні.

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі під час візиту на окуповану РФ Запорізьку АЕС підтвердив достатній рівень води у ставку-охолоджувачі станції після розливу Каховського водосховища, з якого він підживлювався, та наголосив на необхідності підтримувати його.

"Важливо для безпеки станції, щоб вода підтримувалася на такому ж рівні (…). Можуть бути випари, певні витоки, але його потрібно підтримувати. Це дозволить утримувати станцію в безпечному режимі певний час", – сказав він у відеозверненні у Twitter у четвер увечері.

За його словами, станція працюватиме над поповненням води, щоб дотримувалися принципів безпеки, "за чим МАГАТЕ дуже уважно слідкуватиме".

При цьому він зазначив, що зниження рівня води, необхідної для охолодження атомної електростанції, стало одним із найсерйозніших наслідків руйнування греблі Каховської ГЕС.

Як повідомлялося з посиланням на НАЕК "Енергоатом", рівень води в ставку-охолоджувачі ЗАЕС після розливу Каховського водосховища внаслідок підриву російськими військовими Каховської ГЕС залишається сталевим – 16,67 м. Станція не працює, отже, споживає воду на мінімальному рівні, тому Як зазначали в "Енергоатомі", без зовнішнього підживлення ставка-охолоджувача утримувати станцію в безпечному режимі можна тривалий період.

За даними глави ГІЯРУ Олега Корікова, у робочому стані енергоблок 1000 МВт споживає 10-15 млн куб. м води на рік.