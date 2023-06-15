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20:20 15.06.2023

Асоціація "Укрводоканалекологія" вимагає від НКРЕКП підвищити тарифи на послуги водоканалів на третину

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Асоціація підприємств водопровідно-каналізаційного господарства "Укрводоканалекологія" просить зобов'язати Національну комісію, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) встановити економічно обґрунтовані тарифи на послуги водоканалів для забезпечення належного функціонування підприємств водопостачання.

"Недофінансування водопровідної галузі на цей рік становить близько 12 млрд грн. Зростання тарифів на водопостачання майже вдвічі відстає від зростання вартості його складових. На сьогодні ми змушені звернутися до громадськості, щоб попередити про наслідки, до яких призведе бездіяльність регулятора для водоканалів і для споживачів. Неможливість закупівлі реагентів позначиться на якості води і може змусити до постачання за графіком. Накопичення боргів за електроенергію може призвести до відключення електропостачання для водоканалів і до зупинення їхньої роботи", - повідомив директор асоціації Олександр Шкінь на пресконференції в Києві в четвер.

За його словами, валовий прибуток галузі торік становив близько 37,6 млрд грн, тоді як недофінансування становить близько 30% від цієї суми. Водночас запаси підприємств уже вичерпані, а борги за закупівлю реагентів і надання послуг накопичуються.

Водночас НКРЕКП із грудня 2022 року кілька разів відкладала питання встановлення рекомендованих тарифів на 2023 рік, розрахунки за якими було подано ще влітку минулого року, зазначив президент "Укрводоканалекології" Дмитро Новицький.

Експерт наголосив, що на кінець минулого року йшлося про зростання тарифів на послуги водоканалів орієнтовно на третину, що для сім'ї з трьох осіб становить у середньому 60-80 грн. Водночас вартість послуг водопостачання на сьогодні є однією з найнижчих у переліку комунальних послуг.

"Ми просимо НКРЕКП розглянути питання й ухвалити рішення про встановлення тарифу з 1 липня. Така можливість є, розрахунки є. Водночас ми вимагаємо від регулятора врахувати компенсацію зростання вартості електроенергії з початку поточного року. Так ми зможемо розрахуватися з постачальниками електроенергії", - пояснив Новицький.

Він зазначив, що у водоканалів немає інших джерел для капіталізації основних фондів, повернення кредитних коштів, зокрема від міжнародних фінансових організацій, крім доходу від оплати послуг споживачами. За словами Новицького, державна цільова програма "Питна вода України", ухвалена на термін до 2026 року, передбачає виділення 17 млрд грн із держбюджету, однак поточного року фінансування на неї не виділялося.

"Сьогодні тисячі працівників водоканалів залишаються на своїх робочих місцях і, попри всі труднощі, тримають комунальний фронт. Але бездіяльність НКРЕКП знецінює їхню роботу та важливість послуги водопостачання. Ми звертаємося до президента України та до Ради національної безпеки і оборони й просимо зобов'язати регулятора розглянути питання встановлення економічно обґрунтованого тарифу для підприємств водопостачання і в такий спосіб забезпечити належне фінансування водоканалів для недопущення критичних наслідків", - резюмував Новицький.

Асоціація "Укрводоканалекологія" об'єднує виробничі підприємства, установи, організації водопровідно-каналізаційного господарства, науково-дослідні, проєктні, ремонтно-будівельні та інші підприємства різних форм власності. Є корпоративним членом Міжнародної водної асоціації (IWA).

 

Теги: #тарифи #підвищення #нкрекп #водоканали

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