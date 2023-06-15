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18:53 15.06.2023

Росіяни показали одні й ті самі п'ять одиниць підбитої української військової техніки 1000 разів із десяти ракурсів - Остін про втрати ЗСУ

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Росіяни показали одні й ті самі п'ять одиниць підбитої української військової техніки 1000 разів із десяти ракурсів - Остін про втрати ЗСУ

Міністр оборони США Ллойд Дж. Остін ІІІ заявив, що ушкодження військової техніки на полі бою будуть, оскільки це війна, однак росіяни поширюють фото і відео з одними і тими самими одиницями підбитої української техніки 1000 разів із десяти ракурсів.

"Що стосується втрат у техніці: це війна. Так, ми знаємо, що пошкодження на полі бою будуть з обох сторін. Але важливо, що в українців є можливість відновити пошкоджену техніку, відремонтувати, де це можливо, і повернути цю техніку в бій. А також те, що в них є засоби, щоб продовжувати просувати можливості вперед", - сказав Остін на брифінгу після засідання Контактної групи з оборони України в Брюсселі.

Він наголосив, що пошкодження військової техніки триватимуть, проте українські сили мають високу боєздатність і бойову міць.

"Я думаю, що росіяни показували нам ті самі п'ять машин майже 1000 разів із десяти різних ракурсів", - зазначив глава Пентагону.

За його словами, "це буде важка битва", однак так і очікувалося.

Теги: #рф #техніка #втрати #фейки

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