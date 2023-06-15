Події

18:34 15.06.2023

Швейцарія має намір продати 25 танків Leopard до Німеччини для подальшої передачі Україні - ЗМІ

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Швейцарія має намір продати 25 танків Leopard до Німеччини для подальшої передачі Україні - ЗМІ

Швейцарія планує продати 25 із 96 списаних танків Leopard назад до Німеччини, повідомляє видання Bild.

Згідно з даними видання, депутати підтримали виведення танків з експлуатації. Очікується, що в Німеччині їх модернізують і передадуть Україні.

Зазначено, що в середу більшість швейцарського парламенту проголосувала за списання танків Leopard, що є обов'язковою умовою для їх постачання до Німеччини. Однак друга палата ще має проголосувати з цього питання. Після цього останнє слово залишається за урядом, який уже сигналізував про схвалення.

Теги: #швейцарія #leopard

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