Швейцарія має намір продати 25 танків Leopard до Німеччини для подальшої передачі Україні - ЗМІ

Швейцарія планує продати 25 із 96 списаних танків Leopard назад до Німеччини, повідомляє видання Bild.

Згідно з даними видання, депутати підтримали виведення танків з експлуатації. Очікується, що в Німеччині їх модернізують і передадуть Україні.

Зазначено, що в середу більшість швейцарського парламенту проголосувала за списання танків Leopard, що є обов'язковою умовою для їх постачання до Німеччини. Однак друга палата ще має проголосувати з цього питання. Після цього останнє слово залишається за урядом, який уже сигналізував про схвалення.