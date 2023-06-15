Кулеба: Україна пропонує країнам Африки розвиток торгівлі, цифровізації та кібербезпеки

У рамках українсько-африканського ренесансу Україна прагне розвивати відносини взаємної поваги та вигоди із африканськими країнами, зокрема пропонує низку вигідних напрямів співпраці для нового керівництва Нігерії, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю нігерійському виданню The Guardian Nigeria.

"У травні я став першим міністром закордонних справ України, який взяв участь в церемонії інавгурації президента в країні Африки. Нею стала саме Нігерія. Цей факт свідчить про відданість України розвитку відносин із новим керівництвом Нігерії. Таким чином ми також демонструємо іншим африканським країнам, що Україна готова розвивати партнерство на засадах взаємоповаги та спільних вигод", - заявив він, повідомляє пресслужба МЗС України.

За словами Кулеби, Україна зробила свої кроки назустріч у дусі взаємоповаги і тепер розраховує на відповідні кроки нового керівництва Нігерії для розвитку взаємовигідних відносин.

"Ми пропонуємо збільшити обсяги торгівлі та розглянути можливості залучення українських будівельних компаній у проєкти в Нігерії. Україна також має значний досвід у цифровізації. Наша програма "Держава у смартфоні" дозволяє громадянам робити майже все онлайн, отримувати державні послуги. Ми готові ділитися з вами цим досвідом. Іншим перспективним напрямом співпраці є кібербезпека. Нігерія є однією з країн, яка потерпає від найбільшої кількості кібератак. Ми знаємо, як ефективно їм протистояти", - сказав він.

Кулеба також наголосив, що Формула миру, запропонована президентом України Володимиром Зеленським, є єдиним реалістичним способом відновлення справедливого і стійкого миру в Україні.

"Уявіть, якщо Нігерія, не дай Боже, зазнала би агресії - чи ви погодилися б віддати частину своєї території, дозволити комусь окупувати її та катувати ваших людей? Ви би не погодилися на це. Перебуваючи на інавгурації вашого президента, я бачив вашу армію. Я переконаний, що ваші воїни рішуче билися би за вашу землю. Це те, що сьогодні робимо ми. Ми не починали цієї війни. Військові дії відбуваються на нашій території, але ми знаємо, за що ми воюємо - за свободу та безпеку своїх громадян. І це мотивує нас боротися проти загарбників", - заявив міністр.