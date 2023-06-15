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13:01 15.06.2023

"Метінвест" надасть допомогу співробітникам, житло яких постраждало внаслідок ракетного удару окупантів по Кривому Рогу

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"Метінвест" надасть допомогу співробітникам, житло яких постраждало внаслідок ракетного удару окупантів по Кривому Рогу

Гірничо-металургійна група "Метінвест" надасть допомогу співробітникам криворізьких підприємств, квартири яких були пошкоджені через влучання російської ракети 13 червня.

Згідно з пресрелізом, метінвестівці, чиї будинки опинилися в периметрі ураження ракет або зазнали пошкоджень через ударну хвилю, найближчим часом отримають фінансову допомогу на відновлення житла.

Як повідомив керівник із персоналу гірничодобувних і вугільних активів групи Андрій Щербак, "Метінвест" підтримував своїх співробітників із першого дня повномасштабної війни.

"Ми змінили формат роботи, забезпечили укриття на підприємствах всім необхідним, навчили співробітників надавати першу домедичну допомогу. Надали робочі місця колегам зі сходу – Маріуполя та Авдіївки. Однак щодня ворог готує нам нові випробування. Сьогодні, на жаль, маємо влучання ракет, через які було пошкоджені квартири деяких наших співробітників. Кожному з них компанія надасть допомогу для відновлення житла", - сказав керівник із персоналу гірничодобувних і вугільних активів.

При цьому наголошується, що станом на зараз відомо, що від масованого авіаудару по Кривому Рогу 13 червня обірвалося життя 12 людей, близько 40 криворіжців зазнали травм і поранень, стан більшості – важкий. Унаслідок влучань російських ракет пошкоджень дістали понад 70 житлових споруд. Серед них - сім дев'ятиповерхових, вісім чотириповерхових і 55 п'ятиповерхових будинків.

"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою з видобувних і металургійних підприємств. Підприємства групи розташовані переважно в Донецькій, Луганській, Запорізькій і Дніпропетровській областях.

Основними акціонерами холдингу є група "СКМ" (71,24%) і "Смарт-Холдинг" (23,76%), які спільно керують ним.

ТОВ "Метінвест Холдинг" - керуюча компанія групи "Метінвест".

Теги: #кривий_ріг #метінвест

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