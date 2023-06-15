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10:47 15.06.2023

Тільки в чотирьох населених пунктах лівобережної частини Херсонщини від підриву Каховської ГЕС постраждало майже 19 тис. будинків - Мінекономіки

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Тільки в чотирьох населених пунктах лівобережної частини Херсонщини від підриву Каховської ГЕС постраждало майже 19 тис. будинків - Мінекономіки

Станом на 14 червня в населених пунктах Корсунка, Козачі Табори, Нова Каховка і Райське в окупованій лівобережній частині Херсонської області виявлено 18 тис. 968 будинків і споруд різного рівня затоплення внаслідок знищення російськими окупантами греблі Каховської гідроелектростанції.

Як повідомляє в четвер відділ зі зв'язків із громадськістю та засобами масової інформації Міністерства економіки України, такі дані наведено у звіті, підготовленому в рамках спільного проєкту ПРООН, KSE Institute, "Вокс Україна" за підтримки Європейського Союзу та у співпраці з Мінекономіки та Мінінфраструктури.

"Можливо затоплені: виявлено 7 206 будинків. Повністю затоплені: виявлено 9 573 будинки. Частково затоплені: затоплення було зафіксовано у 2 189 будинках", - ідеться в повідомленні.

Аналіз ґрунтується на супутникових зображеннях Unitar, відкритих джерелах, зокрема даних про висоти з NASA DEM тощо. У Мінекономіки зазначили, що ці дані дадуть змогу не тільки мати незалежну аналітику завданих РФ збитків, а й оперативно та якісно спланувати відновлення постраждалих територій.

"На жаль, найбільше постраждали житлові будинки – це 57% всіх об’єктів. Безпрецедентний злочин Росії спричинив не тільки загрозу екологічної катастрофи. Окупанти мали намір спричинити економічні збитки, уповільнити деокупацію територій та завдати якомога більше втрат Україні", - сказала перший віцепрем'єр-міністр України - міністр економіки України Юлія Свириденко, зазначивши при цьому, що масштаби катастрофи можуть збільшуватися.

Теги: #підтоплення #херсонська_область

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