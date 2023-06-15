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08:56 15.06.2023

ПС ЗСУ знищили 22 повітряні цілі противника

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ПС ЗСУ знищили 22 повітряні цілі противника

У ніч на четвер російські окупанти атакували Україну ракетами повітряного базування Х-101/Х-555, одну з яких збили, а решта влучили в промоб'єкти Дніпропетровської області, а також 20 безпілотниками типу "Шахед", усі їх було збито, повідомляють Повітряні сили України.

"Уночі в період з 00.20 по 04.30 год 15 червня 2023 року російські окупанти завдали удару по Україні крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555, а також ударними дронами Shahed-136/131. Чотирма літаками стратегічної авіації Ту-95мс здійснено чотири пуски крилатих ракет Х-101/Х-555 з Каспійського моря", - йдеться в повідомленні в телеграм-каналі в четвер уранці.

Повідомляється, що "одну з ракет вдалося знищити, решта влучили в промислові об'єкти Дніпропетровської області". У відомстві наголосили, що деталі про наслідки удару повідомлять місцеві військові адміністрації.

"Іранські "шахеди" противник запускав із північного та південного напрямків. Усі 20 ударних дронів знищено силами та засобами Повітряних сил у зонах відповідальності повітряних командувань "Південь" та "Схід". Крім того, знищено ворожий БпЛА оперативно-тактичного рівня, який здійснював повітряну розвідку на східному напрямку", - підсумували у ПС ЗСУ.

 

Теги: #знищення #повітряні_цілі

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