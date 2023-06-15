Події

02:25 15.06.2023

За добу ворог 19 разів обстріляв прикордонні громади Сумської області, є поранений

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За добу ворог 19 разів обстріляв прикордонні громади Сумської області, є поранений

Минулої доби росіяни здійснили 19 обстрілів Сумської області, зафіксовано 122 вибухи, внаслідок чого поранення отримав один місцевий житель, є пошкодження 2 багатоповерхівок та 7 приватних будинків, водонапірної вежі а також ліній електропередач, повідомляє Сумська ОВА.

“Протягом дня росіяни здійснили 19 обстрілів прикордонних громад. Зафіксовано 122 вибухи. Обстрілів зазнали Білопільська, Шалигінська, Середино-Будська, Есманська, Новослобідська, Путивльська, Великописарівська громади“, - йдеться у повідомленні.

По території Білопільської громади противник здійснив мінометні обстріли (прозвучало 17 вибухів), внаслідок одного з них пошкоджено лінії електропередач. Також був обстріл із ствольної артилерії – було 10 вибухів та гранатометів АГС, також 10 вибухів.

По Новослобідській громаді був авіаудар - пуски 3 ракет з гвинтокрилу (зафіксовано 3 вибухи), а також мінометні обстріли - пролунало 7 вибухів.

Есманську громаду росіяни обстріляли із мінометів (зафіксовано 26 вибухів). Внаслідок цього пошкоджено водонапірну вежу, розташовану на території агропідприємства, складське приміщення та лінію електропередач.

Великописарівську громаду противник атакував з артилерії – було 4 вибухи.

У Середино-Будській громаді окупанти здійснили обстріл з мінометів (прозвучало 8 вибухів), гранатомета АГС (було 23 вибухи). Внаслідок влучень було пошкоджено багатоквартирний житловий будинок, господарські приміщення, житловий будинок. В результаті ще одного мінометного обстрілу (зафіксовано 8 вибухів) пошкоджено 2 багатоповерхівки, 7 приватних будинків, нежитлове приміщення, 4 приватні автомобілі, 1 магазин, 1 скутер. Тілесні ушкодження отримав один місцевий житель, його доставлено до лікарні.

У Шалигінській громаді зафіксовано обстріл зі ствольної артилерії (пролунало 5 вибухів).

По Путивльській громаді ворог здійснив мінометний обстріл (1 вибух).

 

Теги: #україна #обстріли #сумська #прикордоння

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